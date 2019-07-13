13.07.2019 15:58
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 904 uyuşturucu hap, 4 kilo 577 gram esrar, satışa hazır 38,39 gram esrar, hassas terazi, 0,80 gram kokain, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 870 lira ele geçirildi.
Operasyonda Ç.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

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