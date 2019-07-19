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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Çarşamba ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

19.07.2019 13:58 Samsun
Çarşamba ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekipleri, istihbari çalışma sonucu Bölmeçayır Mahallesi'nde C.S'nin (34) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 4 kilo 400 gram kubar esrar, bahçedeki serada da 24 kök dişi Hint keneviri bulundu.
Gözaltına alınan C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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