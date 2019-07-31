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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.07.2019 16:43 Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.B. ile ilgili çalışma yürüttü.
Şüphelinin bir kişiye uyuşturucu verdiğini gören ekipler, E.B'yi yakaladı.
E.B'nin iş yerinde arama yapan ekipler, 86 gram sentetik uyuşturucu ile 29 hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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