Haberler» Güncel» Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

06.09.2019 15:18 Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari çalışmanın ardından S.K'nin (31) Çatak Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde arama gerçekleştirildi.
Aramada 15 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:39   Karesi Halk sağlığı günleri'ne yoğun ilgi
20:39   Yürüyen Köşk'ü 20 günde 6 bin 225 kişi ziyaret etti
20:36   Almanya'da Uluslararası Kanser Sempozyumu - KÖLN
20:33   Tbmm başkanı ve tarım bakanı elektrikli traktörü inceledi
20:32   Orta Afrika'da silahlı gruplar arasında çatışma: 10 ölü
20:32   İTÜ Abdülhakim Sancak Camisi açıldı
20:30   KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Lute ile görüştü