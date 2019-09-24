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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

24.09.2019 16:26Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum'da, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan E.Y'yi takip eden ekipler, zanlıyla görüşen 5 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu hap ile esrarlı sigara ele geçirdi.
Emniyete götürülen zanlılar, "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
E.Y'yi de gözaltına alınan ekipler, iş yerinde ve üzerinde yaptıkları aramada, 42 uyuşturucu hap buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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