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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.10.2019 15:26Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Berat A'nın ikametine operasyon düzenledi.
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 2 paket halinde 80,09 gram sentetik uyuşturucu, 2 paket halinde 131,60 esrar maddesi, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek içim kullanılan 1 paket lateks eldiven ile pompalı tüfek ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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