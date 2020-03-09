Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
09.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:59
Samsun 'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gece yarısı bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan M.B. kendini ikinci katın balkonundan aşağı atarak kaçmak istedi. Vücudunda kırıklar meydana gelerek yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Narkotik polis evde yaptığı aramada 3 bin 524 adet ecstasy uyuşturucu hap, 80 adet kırık ecstasy ve 7 adet sentetik ecza uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçti. Olayla ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gece yarısı bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan M.B. kendini ikinci katın balkonundan aşağı atarak kaçmak istedi. Vücudunda kırıklar meydana gelerek yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Narkotik polis evde yaptığı aramada 3 bin 524 adet ecstasy uyuşturucu hap, 80 adet kırık ecstasy ve 7 adet sentetik ecza uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçti. Olayla ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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