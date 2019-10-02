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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

02.10.2019 10:53Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve bu sabah yapılan aramalarda 3,15 gram bonzai, 217 kapsül sentetik ecza, 1,05 gram esrar maddesi, 0,11 gram skunk maddesi ve 132 adet ecstasy hap elde edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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