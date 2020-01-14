Haberler » Güncel » Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:04Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu sattığı tespit edilen S.D'nin evinde arama yapıldı.
Aramada 25 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 580 lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin ağabeyi A.D'nin üzerinde de 27 paket halinde bonzai bulundı.
Şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:36  Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi - Haber
11:36  FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haber
11:36  Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi - Haber
11:36  Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak - Haber
11:31  Sivas'ta kış ortası kuş sayımı yapıldı - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:39:09