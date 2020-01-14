Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun
'un Bafra
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu sattığı tespit edilen S.D'nin evinde arama yapıldı.
Aramada 25 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 580 lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalanan şüphelinin ağabeyi A.D'nin üzerinde de 27 paket halinde bonzai bulundı.
Şüpheliler gözaltına alındı.