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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:56
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Samsun 'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elifli Mahallesi'nde S.H'nin aracında uyuşturucu arama köpeği "Ozon" ile arama yaptı.
Aramada araçta 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, S.H'nin yanı sıra olayla ilişkisi bulunduğu iddiasıyla K.Ü. ve M.D. de gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Bafra, Güncel
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