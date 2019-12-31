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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

31.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:22 Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Y.E.K'yi takip eden ekipler, şüpheli ile 3 kişiyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 26,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Karasamsun Mahallesi'nde ise çalıştığı iş yerinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan K.K. üzerinde yapılan aramada, 210 uyuşturucu hap bulundu. Zanlının iş yerinde arama yapan ekipler, 84 uyuşturucu hap daha ele geçirdi.
K.K. ile irtibatlı olduğu 3 zanlı da gözaltına alındı.
Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Y.E.K. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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