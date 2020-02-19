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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

19.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:50Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi'ndeki iş yerinden irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisine ulaşılan 3 şüpheli hakkında çalışma başlattı.
İş yerine düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan M.Y, T.U. ve T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından, T.U. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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