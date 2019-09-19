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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

19.09.2019 16:34Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen yabancı uyruklu Pezhman Pour Chaharlang, Mehdi Mustafa ve Aqa Hussain Hussaini'yi yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 gram bonzai, 2 adet ecstasy hap, 5 paket halinde 4 gram Afyon sakızı, 4 paket halinde 8,65 gram metamfetamin maddesi ve 0,42 gram skunk maddesi ele geçirdi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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