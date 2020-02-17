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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift gözaltına alındı.

17.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:32Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift yakalandı
'un ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde D.G'nin ikametine, irtibatlı kişilere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 2 paket halinde 563,55 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.
D.G. ile hareket ettiği belirlenen eşi H.G. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. savcılıktan, D.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: AA

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