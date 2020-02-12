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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:50Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 paket halinde 87,75 gram esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 4,68 gram esrar maddesi ile yakalanan M.O.'yu gözaltına aldı. M.O. ile bağlantısı olduğu iddia edilen Ö.D.'de yakalanarak gözaltına alındı. Ö.D. ve M.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Ö.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Derecik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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