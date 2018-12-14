Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Tutuklama

14 Aralık 2018 Cuma 18:36



14 Aralık 2018 Cuma 18:36

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ve gözaltına alınan şahısların evlerinde silah ve mermi ele geçirdi. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, söz konusu şahısların ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi onlara sattıkları iddia edilen O.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlana O.S., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN