Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı - Haber

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:23Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik dün sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan B.Ç., K.G., B.S., A.Y., A.T. ve Y.C. "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ç. ve A.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, K.G., Y.C. ve A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:28 Beyoğlu'nda internet kafeyi taradılar
16:27 Işık ihlali yaptığı iddia edilen araç, motosiklete çarptı
16:22 Köpeğinin dükkanı önünde öldüğünü duyan esnaf, üzüntüden uzun süre dışarıya çıkamadı
16:20 Hint keneviri eken sanığa hapis cezası
16:19 Telefon dolandırıcısına hapis cezası
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
22:11 Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!
28.11.2019 16:31:33