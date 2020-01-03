Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı - Haberler

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:02 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından müştereken sokak satıcılarına yönelik Bafra ilçesinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon esnasındaki aramalarda paketler halinde 34,6 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.B., M.O.E., A.D. ve S.Ç. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 4 kişi bugün Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren A.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.B. ve M.O.E. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:05   GirlsDoPorn: ABD'de 'Porno görüntülerimiz izinsiz yayımlandı' diyerek dava açan 22 kadın, 13 milyon... - Haberler
19:57   Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor - Haberler
19:57   Kayıp şahsı bulmak için seferber oldular - Haberler
19:55   Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor - Haberler
19:51   AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici - Haberler
19:50   DEAŞ'tan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı - Haberler
18:39   Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak - Haberler
18:34   Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi - Haberler
18:33   İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Haberler
18:15   Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
3.01.2020 20:12:38