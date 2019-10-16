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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

16.10.2019 11:36Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Allah istihbari bilgiler doğrultusunda irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen M.K. ile T.K. isimli şahısları takibe aldı. Söz konusu şüpheliler ile fiziki teması görülen 6 şahıstan 7 paket halinde 5,36 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturmanın devamında M.K. Anadolu Mahallesi'nde, T.K. ise Kadıköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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