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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

26.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:23
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı
Samsun 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde R.A. ve K.U. adlı şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen bir kullanıcı şahıstan 17,60 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili R.A. ve K.U. "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan gözaltına alındı .

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

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