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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı

Samsunda 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:59Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı
Samsunda 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik bölgesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindikleri T.K., U.K. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslarla teması görülen 7 şahıstan paketler halinde 30 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., U.K. ve S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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