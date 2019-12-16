Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı - Haberler

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:31Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı
'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin yakalanması için cuma sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda paketler halinde 25,67 gram bonzai, 132 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 45,12 gram esrar, 33 adet ekstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi elde edildi.

Gözaltına alınan 8 şahıs sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşı 18'den küçük olan 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 8 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i 18 yaşından küçük 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:12 Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda - Haberler
19:10 Akşener, "Suriyelilerin dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı planı" açıkladı Açıklaması - Haberler
19:07 FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu - Haberler
19:07 Akfa Holding davasında tek tutuklu sanığın tutukluluk haline devam kararı - Haberler
19:02 Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Haberler
18:27 Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var - Haberler
17:33 Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu - Haberler
17:30 Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Haberler
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Haberler
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Haberler
16.12.2019 19:17:23