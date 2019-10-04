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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

04.10.2019 10:21Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve bu sabah yapılan aramalarda 3,15 gram bonzai, 217 kapsül sentetik ecza, 1,05 gram esrar maddesi, 0,11 gram skunk maddesi ve 132 adet ecstasy hap elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 1 kişi ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 8 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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