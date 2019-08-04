Haberler» 3. Sayfa» Haber

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

04.08.2019 18:06 Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmada, hakkında ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen B.B. ile ilgili olarak yapılan çalışmada; şüpheli şahıs ile teması görülen 2 şahıstan 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 55 adet ecstasy hap, 4,23 gram ecstasy hap tozu, 3 paket halinde 41,12 gram bonzai ve 100 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Fevzi Çakmak Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:35   Manisa'da süt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
18:33   Van'da korkutan yangın
18:31   Otobüs otobüse çarptı: 12 yaralı
18:23   Karaman'da bir sürücü apartmana ait parkın bariyer kolunu söktü
18:16   Devrilen traktör ile bariyerler arasında sıkışan çocuk öldü
18:12   Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü
18:06   Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama