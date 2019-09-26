Haberler » 3. Sayfa » Haber

Samsun'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.

26.09.2019 17:07Samsun'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.A., A.Y. ve B.K. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan 2 adet ecstasy hap ile 66 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., A.T. ve B.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. ve A.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:49 Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı
17:48 Gece yarısı otomobile benzin döküp kundakladılar
17:46 Aksaray'ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı
17:46 Deprem paniği yaşayan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17:41 Hava almak için gidiyorum diyerek çıktı, cesedi gölette bulundu
17:41 Akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
17:39 Mardin Emniyet Müdürü Onar'dan, şehit Kansuva için duygulandıran mesaj