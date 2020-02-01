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Samsun'da uyuşturucudan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

01.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:44Samsun'da uyuşturucudan 3 kişi adliyeye sevk edildi
'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalarda, S.G. isimli şüphelinin ikamet ettiği Salıpazarı ilçesinden getirdiği uyuşturucu maddeleri Samsun'da irtibatlı olduğu şahıslara satışını yaptığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda, söz konusu şahıs Canik ilçesinde 2,95 gram esrar maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ile birlikte yakalandı. S.G.'nin Salıpazarı ilçesindeki ikametinden 269,22 gram esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın devamında şüpheli şahıstan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 1 şahıstan 5 paket halinde 22,01 gram esrar maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs ile yanındaki 2 şahsa ecstasy hap almak için aracılık ettiği iddia edilen Y.M. ve F.Y. de gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan S.G., Y.M. ve F.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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