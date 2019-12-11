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Samsun'da uyuşturucudan 3 şahıs adliyede

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

11.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14Samsun'da uyuşturucudan 3 şahıs adliyede
'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında paketler halinde 15,45 gram bonzai, 46,73 gram esrar maddesiyle 434 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.S., B.L. ile F.Ç. adlı kadın gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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