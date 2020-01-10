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Samsun'da uyuşturucudan 4 kişi serbest

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 00:18Samsun'da uyuşturucudan 4 kişi serbest
'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları tespit ettikleri 2 kişiyi 43 gram bonzai, 18 adet kapsül sentetik ecza ve 17 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahıslarla birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.A., H.A., B.D. ve Y.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.S. ve B.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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EDİZ:Adalet yok cezaları yeniden düzenleyin Allahınızı seven uyuşturcudan serbest olur mu adalet nerede
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