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Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti

Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın ettiSAMSUN'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından market, fırın, büfe ve manavlara akın etti.

11.04.2020 01:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:03
Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti
Samsun 'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti
SAMSUN'da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı kararı verilmesinin ardından market, fırın, büfe ve manavlara akın etti.
Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Samsun'da vatandaşlar market, manav, fırın ve büfelere akın edince yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde trafikte de yoğunluk yaşanırken bazı işyerlerinin önünde ise kuyruklar oluştu. Marketlerde sıraya giren vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Güncel
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