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Samsun'da vatandaşlar marketlere akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Samsun'da market ve fırınlara akın etti.

11.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:07
Samsun'da vatandaşlar marketlere akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Samsun 'da  market ve fırınlara akın etti.

Saat 00.00 itibariyle sokağa çıkmanın yasak olacağı Büyükşehirlerden biri olan Samsun da yurt genelinde benzerlik gösteren manzaralara ev sahipliği yaptı. 2 gün süreceği açıklanan yasağın ardından ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar açık iş yerlerine akın etti. Eczane, fırın ve marketler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıra bekleyen insanlarla doldu taştı.

'İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLACAK'

Fırın önünde ekmek almak için sıra bekleyen Mehmet Seçkin, "Yasak haberi çok geç verildi ve 2 günden fazla süreceğini düşünüyorum. 2 saat kala yasağın bilgisini verdiler. Ben bütün büyükşehirlerde aynı manzaranın olduğuna eminim. Allah yardımcımız olsun" dedi. Marketten ev ihtiyaçlarını alan Beytullah Keş ise "İnşallah her şey güzel olacak. Genel ihtiyaçlarımızı almak için markete geldik. Umarım 2 gün sürer bu yasak, daha fazla sürerse ona göre planımızı yapacağız" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Samsun, Güncel
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