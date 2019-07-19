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Samsun'da yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.

19.07.2019 14:47 Samsun
Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlısı kadın tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan Muradiye D'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Zanlı, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüphelinin telefonunda iki ByLock kaydının bulunduğu, KHK ile kapatılan örgütün kurumunda SGK kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Atakum, Samsun, Güncel

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