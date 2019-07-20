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Samsun'da yangın

Samsun'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

20.07.2019 17:34 Samsun
Samsun'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde temizlik ve ambalaj ürünleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin tüm iş yerini sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına arazözlerle destek verdi.
Yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.
Güvenlik güçlerinin de çevrede önlem aldığı yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
İtfaiye, Samsun, Güncel

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