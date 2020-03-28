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Samsun'da yangın paniği

Samsun'da yangın paniğiSAMSUN'un Canik ilçesinde bir aparmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

28.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:53
Samsun 'da yangın paniği
SAMSUN'un Canik ilçesinde bir aparmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıkaya mahallesinde bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Irak uyruklu 4 kişinin yaşadığı ve yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evden alevlerin yükseldiği görenler, itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Samsun’da yangın paniği

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Canik, Güncel

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Samsun'da yangın paniği

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