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Samsun'da yangında yaralanan genç kadın öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan sara hastası kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

26.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:00Samsun'da yangında yaralanan genç kadın öldü

'un ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan sara hastası kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta Fatma Çakır'ın (29) evde yalnız bulunduğu sırada gece elektrik sobasının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangını gören komşuları eve girerek, yatak odasında elektrik sobasının üzerine düşmüş halde buldukları Çakır'ı dışarı çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve sara hastası olduğu öğrenilen Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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