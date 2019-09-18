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Samsun'da "yardım bahanesiyle" dolandırıcılık iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

18.09.2019 13:58Samsun'da
Samsun'un İlkadım ilçesinde yardım bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Aşık Fuzuli Sokağı'nda bir engelliler derneği adına yardım topladıklarını belirten bir kadın ile erkeğin, "çocuklara ilik nakli yapılacağını" söyleyerek yardım toplamaya çalıştıkları ihbarı üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri, çalışma yürüttü.
Çevrede eşkale benzeyen kişilere yönelik çalışma sonucu Kışla Mahallesi'nde İsmail C. (57) ve Hatem D'yi (56) yakalandı.
İsmail C'nin, lösemili çocuklara ilik nakli yapılması amacıyla yardım topladıklarını ve dergi sattıklarını iddia etmesine rağmen yardım toplama için gerekli izin belgesi ile yanlarında dergi olmadığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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