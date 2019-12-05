Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:19Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahisle mücadele' kapsamında yapılan çalışmalar neticesi bilgisayar işleri yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. 2.5 ay süren çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda F.O., M.S. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 645 lira para, dijital materyaller, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 3 adet banka kartı ve not kağıtları ele geçirildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:58 AB'den Türkiye'ye: Libya ile yapılan anlaşma metni geciktirilmeden bize ulaştırılmalı - Haberler
10:55 İnfaz düzenlemesi, Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulacak - Haberler
10:51 Necef'teki protestolarda 114 güvenlik görevlisi yaralı - Haberler
10:50 Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır böyle devrildi - Haberler
10:50 Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi - Haberler
10:45 CHP'nin belediye başkanları anketinde sürpriz sonuçlar: Mansur yavaş zirvede - Haberler
10:28 Amasra Belediyesi'nde işten çıkarılan bir kişi, belediye başkanına çakı ile saldırdı - Haberler
10:15 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi için üç seçenek var: Bir Parti, Birlik ve Reform Partisi, Bizim Parti - Haberler
10:04 Erkeklerin kuaförde geçirdiği süre kadınları geçiyor - Haberler
09:53 Davutoğlu'nun kurucular kurulunda AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sürpriz isimler - Haberler
5.12.2019 11:00:49