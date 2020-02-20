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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

SAMSUN'da, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4'ü kadın 6 şüpheli yakalandı.

20.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:28Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
SAMSUN'da, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4'ü kadın 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kumar ve bahis oynatıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Çevrimiçi Yasa Dışı Bahisle Mücadele Bürosu ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda şüphelileri tespit etti.  Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerden G.E., G.M. ve S.M.'nin, Kıbrıs'ta yaşayan akrabaları S.İ, N.İ. ve D.İ. ile birlikte hareket ettikleri saptandı. Kıbrıs'ta yaşayan şüphelilerin Samsun'a gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basan polis, 6 şüpheliyi İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bir evde yakaladı.Evde yapılan aramada bulunan cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve ziynet eşyaları, bir miktar para ve kiralık kasa kartına el konuldu. Şüpheliler, sogularının ardından adliyeye sevk edildi.


- Samsun

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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