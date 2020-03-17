Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
17.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:32
Samsun 'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen şüphelileri teknik takibe aldı.
Ekipler, İlkadım, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.H, B.H, K.G.Ş, S.O, B.P. ve B.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden U.E.K'nin ise bir başka suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi, 3 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 20 banka kartı, 1 hard disk, 2 flash bellek ile 3 hafıza kartı ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen şüphelileri teknik takibe aldı.
Ekipler, İlkadım, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.H, B.H, K.G.Ş, S.O, B.P. ve B.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden U.E.K'nin ise bir başka suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi, 3 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 20 banka kartı, 1 hard disk, 2 flash bellek ile 3 hafıza kartı ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
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