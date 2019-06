Samsun'da Yaz Kur'an Kursları eğitime başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 400 farklı noktada 500'den fazla öğretici ile Yaz Kur'an Kursları başladı.



Çarşamba ilçesi Hasbahçe Kur'an Kursu'nda Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz ve velilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlik, ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından söz alan Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz Yaz Kur'an kursları hakkında önemli bilgiler paylaştı.



İlçe Müftüsü Karagöz, "Bugün itibariyle ilçemizde Yaz Kur'an kurslarımıza start vermiş bulunmaktayız. 400 noktada ve 510 öğretici hocamızla kursların başlangıç heyecanını şu dakikalarda yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 9 bin 800 civarında öğrencimiz Yaz Kur'an kurslarımızdan eğitim aldı. Onların her türlü altyapılarını hazırladık. Her türlü imkanlarla 8 haftalık kurs süresince Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalıştık. Bugün itibariyle başlayan kurslarımız 2 dönem halinde olacak. Kurban Bayramı öncesine denk gelen 9 Ağustos tarihine kadar eğitimler devam edecek. Malumunuz olduğu üzere ülkelerin en büyük sermayeleri yetişmiş insan gücüdür. Bunun için eğitim var ve bunun için buradayız. Biz katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hocalarımızdan olduğu kadar ailelerimizin de desteklerini bekliyoruz. Çocuğunuz neler öğrenmiş, gününü nasıl geçirmiş mutlaka bunları öğrenmeliyiz. 8 haftalık eğitim süreci içerisinde en verimli şekilde zamanlarını değerlendirmesinin imkanlarını oluşturmalıyız." diyerek eğitim verdikleri öğrenci sayısının, 9 binlerden 12 binlere taşımak olduğunu da aktardı.



İlçe Müftüsü Karagöz'ün konuşmasının ardından Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı 'Zahmetsiz rahmet olmaz' sözünü hatırlatarak başladığı konuşmasında, Kur'an Kursu'nda öğrenim gören öğrencilerin ve ailelerinin ibadetin, dinin ve Allah'ın rızasının rahmetine erişmek için zahmet vermeleri gerektiğini belirtti. İl Müftüsü Çakı, "Türkiye'de kadın ağırlıklı bir dindarlık var. Kadınlarımız, erkeklerimizden dindarlık konusunda önde. Türkiye'de ki Kur'an kurslarımızın yüzde 90'ını bizim kadınlarımı, kızlarımız şenlendiriyor. Ama şu bir gerçek. Eğer bir kızlarımızı iyi yetiştirirsek, toplumu eğitiriz. Annenin iyi yetişmesi lazım. Bugün çocuk terbiyesi anneye kalmıştır. Allah insanı beşer olarak yaratmıştır ve eğitilerek insan haline gelir. Çocuklarımızın burada aldığı eğitim çok önem taşımaktadır. Hocalarımıza burada büyük görev düşüyor. Çocuklarımız buralarda aldığı bilgilerle dinini yaşıyor. Dünyalığa değer verildiği, Allah rzasının çok fazla dert edilmediği bir dönemde bu eğitimin önemi daha da artıyor. Ahlakın sıfır olduğu, edep ve terbiyenin ayaklar altına alındığı bir dönemde bu çocuklarımızın yetişmesi çok önemli." diyerek öğrencilere anne-babalarının hayatları hakkında her türlü şeyi bilmesinin gerekliliğine değindi. İl Müftüsü Veysel Çakı, Yaz Kur'an Kurslarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Konuşmaların ardından program son bulurken, öğrenciler öğrenim görmeye başladılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA