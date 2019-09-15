Haberler » 3. Sayfa » Haber

Samsun'da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı

Samsun'da bir restorandan yemek yemekten dönen akraba olan ailelerin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

15.09.2019 19:01Samsun'da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı
Samsun'da bir restorandan yemek yemekten dönen akraba olan ailelerin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Gökhan Şen idaresindeki 55 SV 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak yol ortasında ters döndü. Kaza sonrası karayolunda can pazarı yaşındı. Kaza yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ramazan Gökhan Şen ile aynı araçta bulunan Fatma Arslan, Medine Şen ve Nezahat Çilingir ile çocuklar Cemre Arslan, Zehra Arslan, Ahmet Şen, Muhammet Ali Arslan ve Elif Nisa Şen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile 2 özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:38 Ceviz ağacından düşen şahıs öldü
19:23 Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan tutuklandı
19:22 Silahla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı
19:12 Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
19:09 Yemekten dönen ailenin bulunduğu araç takla attı: 5'i çocuk 9 yaralı
19:02 Kulp'taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha
19:01 Samsun'da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı