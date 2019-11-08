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Samsun'da 'yeşil flaş' uygulamasına son

Samsun'da özellikle ana cadde ve bulvar kavşaklarında sürücülere, kırmızı ışık yanacağı uyarısı yapmak adına yanıp sönen 'yeşil flaş' uygulamasına son verildi.

08.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:54 Samsun'da 'yeşil flaş' uygulamasına son
'da özellikle ana cadde ve bulvar kavşaklarında sürücülere, kırmızı ışık yanacağı uyarısı yapmak adına yanıp sönen 'yeşil flaş' uygulamasına son verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında 'yeşil flaş' uygulamasına, 'kazaları artırdığı gerekçesiyle' son verdi. Bu kapsamda yeşil ışık doğrudan sarı ışığa ve ardından kırmızı ışığa dönecek.

Muhtemel kazaların önüne geçmek için

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, "Muhtemel sinyalizasyon kaynaklı kazaların önüne geçebilmek, trafik güvenliğini artırabilmek için yeşil flaş ışık uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Arkadan çarpmalı kazalarda artış

'Sinyalizasyon sistemlerinde araçlara yeşil ışıkta uyarıcı flaş uygulaması'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre uygulandığını hatırlatan Kadir Gürkan, "Bu uygulama sonucunda, arkadan çarpmalı kazalarda artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde gide aracın durup duramayacağını tahminde zorluk, kavşak yaklaşımında hız artırmaya teşvik gibi tipik sürücü davranışlarının geliştiği tespit edildi" diye konuştu.

Sarı ışık 3 saniyeye indirildi

Gürkan şu bilgileri verdi: "Bugün gerçekleştirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Trafik Düzenleme Kurulu (UTDK) toplantısında alınan karara göre; Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan, ilk etapta Atatürk Bulvarı Üniversite-Tekkeköy arasındaki kavşaklar, 100. Yıl Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Abdullah Gül Bulvarı, Barış Bulvarı, 2. Bulvar, Akdeniz Caddesi, Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan sinyalize kavşaklarda sinyal diyagramında bulunan sarı ışık fazı 3 saniye olacak şekilde uygulama yapılacak, devamında ise diğer sinyalize kavşakların düzenlemeleri yapılacak."

Samsun Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, açıklamasının son bölümünde ise, "Yeni uygulamalarımız da dikkate alınarak sürücülerimizin ve yayalarımızın trafik güvenliği için trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir" hatırlatmasında bulundu. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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