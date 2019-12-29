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Samsun'da yılbaşı öncesi "huzur" uygulaması yapıldı

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yılbaşı öncesi "huzur ve güven" uygulaması kapsamında asayiş denetimi yapıldı.

29.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:54 Samsun'da yılbaşı öncesi
'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yılbaşı öncesi "huzur ve güven" uygulaması kapsamında asayiş denetimi yapıldı.
Türkiye Güven Uygulaması kapsamında yapılan, 159 polis ekibinin 1097 personelle katıldığı, 2 dedektör köpeğin kullanıldığı denetimde 13 bin 694 şahıs sorgulandı.
Sorgulamalar neticesinde 2 şahıs gözaltına alındı, 38 şahsa adli ve idari işlem yapılarak toplam 3 bin 709 para cezası kesildi. Kontrol edilen 260 iş yerinden 3 iş yerine cezai işlem uygulandı, 122 metruk bina kontrol edildi. Uygulamalar esnasında 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 26 adet mermi, 11 adet kesici delici alet, 135,25 gram esrar, 0,82 gram bonzai, 247 adet ekstazi hap, 23 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirildi.
Ekipler tarafından başta metruk binalar, park bahçeler olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 14 kişi polis tarafından yakalandı.
Trafik ekipleri de uygulamalarda 4 bin 75 araç kontrol ederek 31 araca işlem yaptı. Yapılan işlemlede 29 bin 803 lira para cezası kesilirken 4 araç trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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