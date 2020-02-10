Samsun'da yoğun kar

Samsun
'da etkili olan kar nedeniyle Samsun- Ankara
kara yolunda ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Kentte dün başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, il genelinde devam ediyor. Yoğun kar nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşanıyor.
Kavak ilçesi Hacılı ve Mahmutlu mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, ağır vasıtaların geçişine kontrollü izin veriyor.
Kara yolları ekipleri ise buzlanmaya karşı iş makineleri ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.