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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Samsun'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

27.10.2019 19:10Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
Samsun'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Erdal Köse idaresindeki 55 KD 389 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolunda, park halindeki 55 VD 920 plakalı kamyona çarptı.
Bu sırada arkadan gelen İlhan Bayraktar'ın kullandığı 19 ABB 122 plakalı cip de hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü Köse'nin yanı sıra hafif ticari araç ile cipte bulunanlardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Samsun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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