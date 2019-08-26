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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

26.08.2019 20:56 Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde, Savaş Deniz'in kullandığı 34 FS 1011 plakalı otomobil ile Adil Uçar idaresindeki 55 D 6197 plakalı dolmuş çarpıştı.
Dolmuş, daha sonra Adnan Irmak yönetimindeki 55 ABP 628 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Sedef Deniz ve Hüsnü Düzenli yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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