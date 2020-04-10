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Samsun'daki barajların aktif doluluk oranı yüzde 69,5

Samsun'daki barajların aktif doluluk oranı yüzde 69,5 Samsun'daki barajların aktif doluluk oranı 10 Ocak 2019'da yüzde 71,2 olurken, 10 Ocak 2020 itibarıyla ise yüzde 69,5 oranına geriledi.

10.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:23
Samsun 'daki barajların aktif doluluk oranı yüzde 69,5
SAMSUN - Samsun'daki barajların aktif doluluk oranı 10 Ocak 2019'da yüzde 71,2 olurken, 10 Ocak 2020 itibarıyla ise yüzde 69,5 oranına geriledi.
Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da bulunan 7 barajın doluluk oranları hakkında bilgi verildi. İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı verilere göre Samsun'da bulunan Hasan Uğurlu Barajı, Suat Uğurlu Barajı ve Altınkaya Barajı'nın geçen yıl Nisan ayındaki aktif doluluk oranında bu yıl Nisan ayına göre düşüş yaşandı. Çakmak Barajı, Derbent Barajı, Vezirköprü Barajı ve Ladik Gölü'nün doluluk oranında geçen yılın Nisan ayına göre artış oldu.
Verilere göre Nisan ayı baraj doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda genel toplamda 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Nisan ayı arasında yüzde 2,2'lik bir düşüş gözlemlendi. Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nın 2019 yılı Nisan doluluk oranı yüzde 4 artarak yüzde 89 seviyesinden 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla yüzde 93,5 oldu.
Yeşilırmak Havzası barajlarındaki son durum
Yeşilırmak Havzası'nda bulunan barajlardan Hasan Uğurlu Barajı'nın 2019 Nisan ayı aktif doluluk oranı yüzde 78,1 seviyesinden 2020 Nisan ayında yüzde 73,6 seviyesine geriledi. Suat Uğurlu Barajı'nın aktif doluluk oranı 2019 Nisan ayında yüzde 94,7 seviyesinden 2020 Nisan ayında yüzde 97,7 seviyesine yükseldi. Çakmak Barajı'nın aktif doluluk oranı Nisan 2019'da yüzde 89 olurken, 2020 Nisan ayında ise yüzde 93,5'e yükseldi. Ladik Gölü'nün de Nisan 2019'da yüzde 85,2 olan doluluk oranı, Nisan 2020'de yüzde 92,8'e yükseldi.
Kızılırmak Havzası barajlarındaki son durum
Kızılırmak Havzası'nda bulunan barajlardan Altınkaya Barajı'nın 2019 Nisan ayı aktif doluluk oranı yüzde 68,5'ten 2020 Nisan ayında yüzde 66,2'ye düştü. Derbent Barajı'nın aktif doluluk oranı 2019 Nisan ayında yüzde 90,7 olurken, Nisan 2020'de yüzde 90,9'a yükseldi. Vezirköprü Barajı'nın aktif doluluk oranı da 2019 Nisan ayında da yüzde 100 olurken, Nisan 2020'de de yine yüzde 100 oldu. Samsun’daki barajların aktif doluluk oranı yüzde 69,5

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınkaya, Samsun, Güncel
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