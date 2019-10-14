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Samsun'daki bıçakla yaralama

Samsun'un Canik ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

14.10.2019 19:08Samsun'daki bıçakla yaralama
Samsun'un Canik ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
İlçede önceki gün Ferhat Ç. (28) ile T.S. (23) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ferhat Ç. ile kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşları Yunus T. (31) ve İlyas A. (26) bıçakla yaralandı.
Ekiplerce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferhat Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli T.S, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: AA

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