Samsun'daki Bir AVM'de Atatürk'e Benzemeyen Balmumu Heykelinin Sergilenmesi Tepki Çekti

B Balıkesir'de önceki gün 100 milyon dolara mal olan bir alışveriş merkezinin açılışı yapıldı. AVM'nin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zeki Kafaoğlu, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu, ilçe belediye başkanları, Balıkesir iş dünyası ve davetliler katıldı. Merkez Altıeylül ilçesindeki adliye kavşağı yanında hizmet verecek olan AVM'de açılışa özel 28 sanatçının hazırladığı balmumu müzesi de gelen vatandaşlara sergilendi. Sergiyi ilk gün protokol üyeleri de gezdi. AVM ve sergi törene katılan protokol üyelerinden tam not aldı.

VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI

Bu ay sonuna kadar açık kalacağı öğrenilen müzeye giren vatandaşlar ise Atatürk heykeli olduğu iddia edilen bir heykelle karşılaştı. Müze görevlilerinin "Atatürk heykeli" diye tanıttığı eserin Atatürk'e hiç benzememesi tepki çekti.

"MUSTAFA CENGİZ'E DAHA ÇOK BENZİYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre; Konuyla ilgili açıklama yapan bir vatandaş Atatürk heykelinin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e daha çok benzediği belirterek; "Biz açılışa geldik. Gelmişken de Balmumu Müzesi'ni de gezelim dedik fakat Atatürk balmumu heykeli hiç kendisine benzememiş. Biz daha çok Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e benzettik. Umarım bu yanlış düzeltilir." dedi.

ŞİKAYETLERİNİ İLETTİLER

Birçok kişi, heykelin Atatürk'e benzemediğini söyleyerek, alışveriş merkezi yönetimine şikayetlerini iletti.

İşte kriz çıkartan o heykel;