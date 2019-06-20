20.06.2019 17:15
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Samsun'daki cinayet

Samsun

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Çağlar İnan'ı (25) öldürdüğü iddia edilen İ.K. (27) ve yanında bulunan S.Y'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'da 3 gün önce kendisini telefonla arayan kişilerin isteği üzerine balkona çıkan İnan, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, Güncel

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