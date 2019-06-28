28.06.2019 16:28
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Samsun'daki cinayet

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin garajında cesedi bulunan kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde evinin garajında cesedi bulunan kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, evinin garajında yakınları tarafından cansız bedeni bulunan Veysel Duran'ı (56), Fatih A'nın (26) tüfekle vurduğunu belirledi.
Tüfeği dedesinin evine sakladığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince iş yerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçede 26 Haziran'da Duran'a ulaşamayan ailesi, Taşkale Mahallesi Doyran yolu mevkisindeki bağ evi olarak kullandıkları eve gitmiş, Duran'ı silahla vurularak öldürülmüş halde bulmuştu.
Kaynak: AA
Vezirköprü , Samsun , Güncel

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